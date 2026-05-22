Arresti pressione militare embargo | Trump e Rubio preparano il colpo di mano a Cuba

Negli ultimi tempi si sono susseguite azioni come arresti, pressioni militari e l’imposizione di un embargo, segnando un rafforzamento delle misure restrittive nei confronti di Cuba. Le notizie indicano che l’amministrazione statunitense, guidata dal Segretario di Stato e da alcuni alleati, stia predisponendo strategie per un possibile mutamento di governo nell’isola. Questi segnali rafforzano la percezione di un percorso difficile nelle trattative tra le due parti.

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Un segnale dopo l’altro sembra indicare che la via delle trattative tra Usa e Cuba sia quantomeno in salita e che l’amministrazione di Donald Trump, principalmente per mezzo del Segretario di Stato Marco Rubio e dei suoi alleati, inizi a preparare il terreno per un cambio di regime a L’Avana. Da compiere manu militari o diversamente, non è dato saperlo. Ma la morsa sul presidente Miguel Diaz-Canel e il governo socialista di Cuba, oltre che sulla popolazione dell’Isla Grande, è sempre più asfissiante. I fatti degli ultimi giorni permettono di confermarlo. Si possono leggere, infatti, in filigrana come complementari quattro dinamiche. Primo: ieri è arrivata la conferma dell’ incriminazione ufficiale di Raul Castro per l’abbattimento di due aerei civili statunitensi nei cieli cubani nel 1996. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Arresti, pressione militare, embargo: Trump e Rubio preparano il colpo di mano a Cuba ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cuba está lista para caer: Trump tras la captura de Nicolás Maduro Sullo stesso argomento Embargo petrolifero, voli spia e mirino giudiziario su Castro: così Trump aumenta la pressione su CubaLa guerra in Iran non è ancora archiviata ma la Casa Bianca già guarda al suo prossimo obiettivo. Cuba, l’assedio di Trump: embargo petrolifero e rischio per Raúl Castro? Domande chiave Come può l'arresto di Raúl Castro piegare il regime cubano? Quali prove collegano il leader alla gestione del traffico di droga?...