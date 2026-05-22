Arisa sceglie di aprire il suo nuovo tour guardando indietro. A Civitanova Marche è andata in scena la data zero dello spettacolo che accompagnerà la cantante per tutta l’estate e fino a dicembre nei teatri italiani. Sul palco la cantautrice propone una scaletta che attraversa le fasi più riconoscibili del suo percorso artistico, cambiando look e atmosfere per ogni brano ormai parte della storia della musica italiana. Il momento più condiviso sui social è stato l’esecuzione di Malamorenò: Arisa è apparsa con l’outfit e l’acconciatura che la caratterizzavano nel 2010, l’anno del successo sanremese. Una scelta che per molti spettatori ha evocato l’idea di un mini “Eras Tour” all’italiana. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Arisa riparte dal passato: al debutto del tour “viaggio” tra look iconici e successi

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