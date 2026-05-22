Argentina | l’economia vola a marzo con il +5,5% trainata da agricoltura
A marzo, l’economia argentina ha registrato un aumento del 5,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con la crescita trainata dal settore agricolo. La produzione manifatturiera ha mostrato segnali di ripresa, pur senza un aumento della spesa pubblica, che invece ha registrato un calo rispetto allo stesso periodo. La dinamica del settore pubblico si contraddistingue per una diminuzione, mentre altri comparti continuano a espandersi. Questi dati fanno parte di un quadro economico in evoluzione nel Paese sudamericano.
?? Punti chiave Come può la manifattura crescere senza il supporto della spesa pubblica? Perché il settore pubblico è l'unico a registrare un calo? Quali settori alimentano la crescita record del primo trimestre? Come influenzeranno le politiche di Milei la sostenibilità del modello estrattivo??? In Breve Settore agricolo +17,9% ed estrattivo +16,3% trainano la crescita del primo trimestre. Manifattura cresce del 4,6% mentre la spesa pubblica cala dell'1,2%. Caputo segnala 25 mesi conse . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Perché l'Uruguay sembra avere una popolazione relativamente più numerosa di persone di origine africana rispetto all'Argentina? reddit
l’Argentina di Milei https://www.corrierepl.it/2026/05/14/largentina-di-milei/ Che Javier Milei in Italia non goda di grande simpatia fra i giornalisti lo hanno capito pure i sassi. I nostri giornalisti abituati a valutare i governi italiani e stranieri in ba Del 14 Maggio 20 - Facebook facebook