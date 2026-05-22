Argentina | l’economia vola a marzo con il +5,5% trainata da agricoltura

A marzo, l’economia argentina ha registrato un aumento del 5,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con la crescita trainata dal settore agricolo. La produzione manifatturiera ha mostrato segnali di ripresa, pur senza un aumento della spesa pubblica, che invece ha registrato un calo rispetto allo stesso periodo. La dinamica del settore pubblico si contraddistingue per una diminuzione, mentre altri comparti continuano a espandersi. Questi dati fanno parte di un quadro economico in evoluzione nel Paese sudamericano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui