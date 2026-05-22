Il Festival del Fumetto di Roma, noto come ARF! 2026, si svolge quest’anno a Testaccio con numerosi eventi. Tra le iniziative principali c’è la mostra Orbit Orbit, con protagonista Caparezza. Il festival, arrivato al dodicesimo anno, si presenta quest’anno con una formula diversa, distribuendo le attività nel corso di diversi mesi e in vari luoghi della città. Oltre alla mostra, sono previsti un talk show in quattro atti e altre iniziative dedicate al mondo del fumetto.

Giunto al suo dodicesimo anno di attività, ARF! Festival del Fumetto di Roma cambia forma e diventa un festival diffuso nel tempo e negli spazi. Tre weekend, tre quartieri – Parione, Testaccio e Garbatella – per un’edizione che amplia il proprio raggio d’azione senza perdere la sua vocazione originaria: promuovere e valorizzare il fumetto come linguaggio contemporaneo attraverso mostre, incontri, attività per il pubblico, editoria indipendente e formazione, tutto a ingresso gratuito. Dopo l’anteprima di giovedì 14 maggio alla Sala Dalí dell’Instituto Cervantes di Roma, a piazza Navona, con l’apertura della mostra Mafalda & La Pimpa alla... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - ARF! 2026 – Il Festival del Fumetto di Roma arriva a Testaccio con Caparezza protagonista con la mostra Orbit Orbit, un talk show in quattro atti e tanto altro

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