Arezzo | spray al peperoncino in classe tre studenti finiscono in ospedale

Stamattina, 22 maggio 2026, una scuola di Arezzo è stata teatro di un episodio che ha coinvolto tre studenti. Durante le lezioni, si sono verificati momenti di tensione che hanno portato all’utilizzo di spray al peperoncino. Sul posto sono intervenute le ambulanze per soccorrere i giovani, che sono stati trasportati in ospedale per controlli e cure. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e identificare i responsabili.

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AREZZO – Allarme stamattina, 22 maggio 2026, in una scuola di Arezzo. Tre studenti sono stati trasportati in ospedale dopo che una sostanza urticante, verosimilmente spray al peperoncino, è stata spruzzata all’interno dell’istituto superiore Buonarroti-Fossombroni nel centro storico. Alcuni alunni hanno accusato irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento dei tre studenti al pronto soccorso dell’ospedale San Donato. Le condizionidei ragazzi non sarebbero gravi e i sintomi sarebbero regrediti dopo le prime operazioni di lavaggio oculare. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo: spray al peperoncino in classe, tre studenti finiscono in ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Spray al peperoncino spruzzato a scuola, tre studenti portati in ospedale: indagini della polizia Sullo stesso argomento Spray al peperoncino spruzzato in classe: 15 ragazzi soccorsi, tre finiscono all’ospedaleArezzo, 22 maggio 2026 – Mattina di caos all’istituto Buonarroti Fossombroni di Arezzo, dove intorno alle 11 sono intervenuti soccorritori del 118,... Spray al peperoncino in classe al Buonarroti: studenti in lacrime e tre finiscono al San DonatoAREZZO – Qualcuno ha pensato bene di trasformare una mattinata di scuola in una prova pratica di sopravvivenza. Arezzo: spray al peperoncino in classe, tre studenti finiscono in ospedaleAllarme stamattina, 22 maggio 2026, in una scuola di Arezzo. Tre studenti sono stati trasportati in ospedale dopo che una sostanza urticante, verosimilmente spray al peperoncino, è stata spruzzata all ... firenzepost.it Spray al peperoncino spruzzato in classe: 15 ragazzi soccorsi, tre finiscono all’ospedaleCaos all’istituto Buonarroti Fossombroni di Arezzo. Intervenuti soccorritori del 118, vigili del fuoco e polizia. Tutti i coinvolti hanno tra i 15 e i 16 anni ... lanazione.it