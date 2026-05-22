Arezzo è stato teatro di un confronto tra candidati sulle tematiche legate agli animali e all’ambiente, che si è concluso con tre di loro che sono usciti dalla sala, mentre un altro si è rifugiato in un corso di ballo. Durante l’incontro, i partecipanti hanno discusso di questioni come la caccia, i canili e la biodiversità, partendo sempre dai documenti ufficiali per sostenere le loro posizioni. La discussione si è svolta alla presenza di un pubblico interessato alle tematiche ambientali e animaliste.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Arezzo Per gli Anilmali “Parlate pure di caccia, canili e biodiversità. Io intanto provo il paso doble.” AREZZO – Dovevano confrontarsi su animali, ambiente, tutela del territorio e altre stranezze che, a quanto pare, rischiano di spaventare più di una tassa comunale. Invece il confronto tra candidati a sindaco organizzato da dodici associazioni ambientaliste e animaliste si è trasformato in una selezione naturale al contrario: sono sopravvissuti solo quelli che si sono presentati. L’iniziativa, intitolata “Animali e ambiente: l’impegno del nuovo Sindaco”, era stata preparata con settimane di lavoro, domande raccolte, coordinamento tra associazioni e volontari impegnati a contattare tutti i candidati. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, confronto su animali e ambiente: tre candidati scappano, uno si rifugia al corso di ballo

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