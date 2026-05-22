Architettura bando per Tresigallo | Una rete di città razionaliste

Tresigallo si candida a diventare grande protagonista della quarta edizione del bando " Festival Architettura ", promosso dal Ministero della Cultura, grazie al progetto " Ri-Fonda Vivere le Città del ‘900 ". L’iniziativa vede come capofila l’Associazione Torri di Marmo, affiancata dal Comune di Tresignana in veste di partner principale. L’ambizioso piano d’azione punta a coinvolgere una fitta rete di istituzioni e realtà culturali: Regione, Soprintendenza per i Beni Culturali di Ravenna, il Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, l’Ordine degli Architetti di Latina, il Parco del Delta del Po, i comuni di Cervia, Latina e Alghero, oltre a diverse associazioni culturali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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