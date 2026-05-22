Arabia Saudita la parata annuale di sicurezza Hajj prima della stagione dei pellegrinaggi

L’Arabia Saudita ha organizzato la tradizionale parata di sicurezza prima dell’inizio della stagione dei pellegrinaggi. L’evento, promosso dal Ministero degli Interni, ha coinvolto le forze di polizia del paese e ha mostrato le capacità di intervento in caso di emergenze durante una manifestazione di grandi dimensioni. La cerimonia si svolge annualmente e rappresenta un momento di preparazione e coordinamento per garantire la sicurezza dei partecipanti all’Hajj.

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Il Ministero degli Interni dell’Arabia Saudita ha aperto la sua annuale parata di sicurezza dell’Hajj prima della stagione dei pellegrinaggi, mettendo in mostra la polizia del regno e le capacità di risposta alle emergenze durante una manifestazione su larga scala. Alla parata hanno partecipato vari rami delle forze di sicurezza saudite, tra cui unità speciali di polizia, squadre di protezione civile, polizia stradale, guardie di frontiera e soccorritori medici di emergenza, e alla presenza del ministro degli Interni, il principe Abdulaziz bin Saud bin Naif. Elicotteri volavano in alto mentre veicoli corazzati, unità di risposta rapida e formazioni di controllo della folla si muovevano attraverso l’area espositiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Arabia Saudita, la parata annuale di sicurezza Hajj prima della stagione dei pellegrinaggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Baghdad, i primi pellegrini si dirigono in Arabia Saudita per eseguire i riti annuali dell'HajjCentinaia di pellegrini iracheni sono partiti sabato da Baghdad per l’Arabia Saudita per compiere l’annuale pellegrinaggio islamico Hajj. Leggi anche: Meloni vola in Arabia Saudita: "Missione per la sicurezza energetica" Arabia Saudita, la parata annuale di sicurezza Hajj prima della stagione dei pellegrinaggi(LaPresse) Il Ministero degli Interni dell’Arabia Saudita ha aperto la sua annuale parata di sicurezza dell’Hajj prima della stagione ... stream24.ilsole24ore.com