Aprilia sventlata faida | 4 arresti e un arsenale di armi da guerra
A Aprilia, le forze dell’ordine hanno arrestato quattro persone in seguito a una faida armata. Durante le operazioni sono stati sequestrati numerosi fucili, pistole e munizioni provenienti da un deposito logistico individuato dai carabinieri. Le indagini si sono concentrate sulla provenienza delle armi e sulla rete di supporto all’interno del territorio italiano, con particolare attenzione alle modalità di organizzazione degli attacchi provenienti dalla Spagna. La scoperta ha portato a un’operazione di vasta portata nel contrasto alla criminalità armata.
? Domande chiave Come facevano a organizzare gli attacchi dalla Spagna?. Cosa nascondeva il deposito logistico scoperto dai Carabinieri?. Perché i criminali usavano uniformi contraffatte di Polizia e Carabinieri?. Chi gestiva l'approvvigionamento di quel materiale bellico internazionale?.? In Breve Sequestrate 22 pistole, 2800 munizioni, 3 bombe a mano e armi automatiche tipo Kalashnikov.. Operazione coordinata dalla DIA e Carabinieri dopo il sequestro del 16 maggio ad Aprilia.. Indagati usavano la Spagna come base logistica per gestire hashish e pianificare agguati.. Recuperate uniformi contraffatte di Polizia e Carabinieri insieme a banconote false e stupefacenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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