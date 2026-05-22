Aprilia sventlata faida | 4 arresti e un arsenale di armi da guerra

A Aprilia, le forze dell’ordine hanno arrestato quattro persone in seguito a una faida armata. Durante le operazioni sono stati sequestrati numerosi fucili, pistole e munizioni provenienti da un deposito logistico individuato dai carabinieri. Le indagini si sono concentrate sulla provenienza delle armi e sulla rete di supporto all’interno del territorio italiano, con particolare attenzione alle modalità di organizzazione degli attacchi provenienti dalla Spagna. La scoperta ha portato a un’operazione di vasta portata nel contrasto alla criminalità armata.

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