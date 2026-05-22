Approvato il rendiconto 2025 del Comune di Pianella | 1,7 milioni di liquidità in più e 552mila euro di disavanzo recuperati
Il consiglio comunale di Pianella ha approvato il rendiconto 2025, che mostra un aumento di 1,7 milioni di euro di liquidità rispetto all’anno precedente. Durante la votazione sono stati recuperati 552mila euro di disavanzo. L’amministrazione ha commentato che i risultati evidenziano un miglioramento della situazione finanziaria e la continuazione del percorso di risanamento dell’Ente. La decisione è stata adottata con il voto favorevole della maggioranza, senza opposizioni.
Il consiglio comunale di Pianella ha approvato il Rendiconto 2025, confermando, sottolinea l’amministrazione, il miglioramento della situazione finanziaria dell’Ente e il consolidamento del percorso di risanamento. Nel documento spiccano il recupero di circa 552 mila euro di disavanzo, l’aumento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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