Approvato il rendiconto 2025 del Comune di Pianella | 1,7 milioni di liquidità in più e 552mila euro di disavanzo recuperati

Il consiglio comunale di Pianella ha approvato il rendiconto 2025, che mostra un aumento di 1,7 milioni di euro di liquidità rispetto all’anno precedente. Durante la votazione sono stati recuperati 552mila euro di disavanzo. L’amministrazione ha commentato che i risultati evidenziano un miglioramento della situazione finanziaria e la continuazione del percorso di risanamento dell’Ente. La decisione è stata adottata con il voto favorevole della maggioranza, senza opposizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui