Approvato il ddl Omnibus | ecco dove vanno i milioni che dividono maggioranza e opposizioni
Il disegno di legge 79 Omnibus è stato approvato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia al termine di tre giorni di discussione. La votazione ha visto 25 favorevoli provenienti dalla maggioranza e 17 contrari da parte delle opposizioni. La legge prevede destinazioni di fondi pubblici, ma i dettagli specifici sui finanziamenti e le modalità di distribuzione non sono stati ancora resi noti ufficialmente. La decisione mette fine a un iter parlamentare che si è svolto nel corso di più sessioni.
Il disegno di legge 79 Omnibus è stato approvato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia al termine di tre giorni di lavori, con 25 voti favorevoli della maggioranza e 17 contrari delle opposizioni. Un provvedimento ampio – 94 articoli di manutenzione e adeguamento normativo – che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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