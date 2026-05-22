È stato firmato il decreto che approva il calendario venatorio per la stagione 2026-2027 in Sicilia, segnando l'inizio ufficiale della prossima stagione di caccia nell'isola. La decisione riguarda le date e le specie cacciabili, con l’obiettivo di regolamentare l’attività venatoria per l’intera regione. La pubblicazione del documento mette fine a un iter amministrativo avviato nelle settimane precedenti, definendo le norme di riferimento per cacciatori e enti coinvolti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Firmato il decreto per la nuova stagione di caccia. È stato ufficialmente firmato il decreto che approva il calendario venatorio per la stagione 2026-2027 in Sicilia. A comunicarlo è stato l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, che ha sottolineato il rispetto delle tempistiche previste per consentire l’avvio della nuova stagione. “ Anche quest’anno abbiamo rispettato i tempi stabiliti per la riapertura della stagione venatoria ”, ha dichiarato Sammartino, parlando di un impegno mantenuto nei confronti del comparto venatorio regionale. Preapertura dal 2 settembre. Secondo quanto previsto dal calendario, saranno introdotte alcune giornate di preapertura già a partire dal 2 settembre, mentre l’apertura generale della stagione è fissata per il 20 settembre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Approvato il calendario venatorio 2026-2027 in Sicilia

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Approvato il nuovo calendario venatorio del Veneto 2026/2027

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