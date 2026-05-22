Apple sfida Samsung | il 30% di quota in Europa grazie a iPhone 17e

In Europa, Apple ha raggiunto una quota di mercato del 30% grazie alle vendite dell’iPhone 17e, invertendo così la tendenza al calo registrata nei mesi precedenti. L’introduzione di questo modello ha attirato un consistente numero di clienti, contribuendo a rafforzare la sua posizione nel settore degli smartphone. Nel frattempo, il ritardo di Samsung nel lanciare la serie Galaxy S26 ha portato a una diminuzione delle vendite per il produttore sudcoreano, influenzando le dinamiche di mercato nella regione.

? Punti chiave Come ha fatto l'iPhone 17e a invertire il calo europeo?. Perché il ritardo della serie Galaxy S26 ha penalizzato Samsung?. Quali fattori geopolitici stanno influenzando i prezzi degli smartphone?. Chi sta perdendo più terreno nelle fasce di prezzo medio-basse?.? In Breve Spedizioni Samsung calate del 12% per ritardo lancio serie Galaxy S26.. Jan Stryjak di Counterpoint cita guerra in Iran e costi energetici.. Vendite Galaxy S26 in Europa occidentale cresciute del 4% rispetto a S25.. Mercato europeo in contrazione del 6% per costi memorie e geopolitica.. Apple raggiunge il 30% di quota in Europa nel primo trimestre 2026, pareggiando Samsung in un mercato che ha registrato un calo del 6% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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