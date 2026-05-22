Ieri pomeriggio, una squadra della polizia è intervenuta in una zona boschiva di Appiano Gentile, dopo aver notato un movimento di persone legato allo spaccio di droga. Durante il controllo, un giovane di 28 anni ha reagito, colpendo due agenti con calci e pugni. Gli agenti sono stati portati in ospedale per le ferite riportate. L’uomo è stato fermato e portato in questura, mentre i due agenti sono stati medicati e dimessi con ferite non gravi.

Appiano Gentile, 22 maggio 2026 - La Squadra Mobile di Como è intervenuta ieri pomeriggio, in una zona boschiva di Appiano Gentile, per mettere fine a una delle tante situazioni di spaccio, dopo aver controllato il via vai di clienti. Ma il tentativo di bloccare il pusher, un marocchino di 28 anni, si è trasformato in una colluttazione nella quale sono rimasti feriti due poliziotti, finiti entrambi in ospedale. https:www.ilgiorno.itcomocronacaaggressione-ospedale-sant-anna-pronto-soccorso-k64edqav La dinamica. Gli agenti hanno individuato il marocchino mentre faceva la spola tra un bivacco artigianale all’interno del bosco e la strada, dove consegnava droga di vario genere: eroina, cocaina, hashish. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Appiano Gentile, 28enne fermato nei boschi dello spaccio: reagisce e manda due agenti in ospedale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Venturina Terme | Fermato con la droga, usava un bivacco nei boschi come centrale dello spaccio: arrestatoUn 39enne originario del Nordafrica è stato arrestato dai carabinieri di Venutirna Terme, con il supporto dei colleghi di Piombino, per detenzione di...

Leggi anche: Blitz nei boschi dello spaccio: arrestati due pusher magrebini, uno minaccia con il machete

Appiano Gentile, 28enne fermato nei boschi dello spaccio: reagisce e manda due agenti in ospedaleL’uomo ha ferito i poliziotti che cercavano di bloccarlo nel Comasco, sferrando calci, pugni, testate e morsi. La successiva perquisizione ha permesso di sequestrare circa 440 grammi di hashish e dive ... ilgiorno.it

Spaccio nei boschi: arrestato pusher violento, feriti due agenti ad Appiano GentileUn 28enne marocchino ha tentato di fuggire e disarmare un poliziotto durante il blitz della Squadra Mobile. Sequestrati droga, contanti e armi rudimentali ... varesenews.it