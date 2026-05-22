Apice gli studenti incontrano Don Ezio Rotondi | Dite NO alle dipendenze la vita vera non ha scorciatoie
Martedì 19 maggio 2026, gli studenti delle classi seconde di una scuola secondaria di primo grado hanno partecipato a un incontro con un sacerdote noto per il suo impegno sociale. Durante l’appuntamento, sono stati affrontati temi legati alla dipendenza e alle scelte di vita, con un invito a evitare scorciatoie dannose. La mattinata si è svolta tra dialogo e riflessione, offrendo agli alunni l’opportunità di confrontarsi su questioni di consapevolezza personale e responsabilità.
Tempo di lettura: 3 minuti Una mattinata di riflessione profonda, dialogo aperto e consapevolezza quella vissuta ieri, martedì 19 maggio 2026, dagli alunni delle classi seconde della Scuola secondaria di I grado d ell’I.C. “E. Falcetti” di Apice (BN). A partire dalle ore 9:30, i ragazzi hanno preso parte a d un importante incontro di formazione e prevenzione incentrato sul tema delle dipendenze e, in particolare, sul dramma della droga. Ospite d’eccezione dell’evento è stato Don Ezio Rotondi, parroc o di A pice e autore del racconto intitolato “Scegli la vita”, testo che ha fatto da filo conduttore all’intera mattinata. L’appuntamento di ieri ha rappresentato il culmine di un percorso didattico ben più ampio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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