Apice gli studenti incontrano Don Ezio Rotondi | Dite NO alle dipendenze la vita vera non ha scorciatoie

Martedì 19 maggio 2026, gli studenti delle classi seconde di una scuola secondaria di primo grado hanno partecipato a un incontro con un sacerdote noto per il suo impegno sociale. Durante l’appuntamento, sono stati affrontati temi legati alla dipendenza e alle scelte di vita, con un invito a evitare scorciatoie dannose. La mattinata si è svolta tra dialogo e riflessione, offrendo agli alunni l’opportunità di confrontarsi su questioni di consapevolezza personale e responsabilità.

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