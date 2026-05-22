Anziana scomparsa da ore a Sciacca avviate le ricerche di una ottantenne

A Sciacca sono in corso le ricerche di un’ottantenne scomparsa questa mattina. La donna, residente nella zona, non è più stata vista da diverse ore e le forze dell’ordine stanno lavorando per rintracciarla. La famiglia ha segnalato la sua assenza e si sta cercando di capire se ci siano stati segnali o circostanze particolari che possano aiutare nelle indagini. La scomparsa ha generato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

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