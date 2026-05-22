Anziana scomparsa da ore a Sciacca avviate le ricerche di una ottantenne
A Sciacca sono in corso le ricerche di un’ottantenne scomparsa questa mattina. La donna, residente nella zona, non è più stata vista da diverse ore e le forze dell’ordine stanno lavorando per rintracciarla. La famiglia ha segnalato la sua assenza e si sta cercando di capire se ci siano stati segnali o circostanze particolari che possano aiutare nelle indagini. La scomparsa ha generato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.
Ore di apprensione a Sciacca per la scomparsa di Concetta Truglio, ottantenne della quale non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi. Secondo quanto emerso la donna si sarebbe allontanata dalla propria abitazione in contrada Bellante-Foggia senza portare con sé cellulare né documenti.A. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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Radiostuni. . News di Giovedì 21 Maggio 2026 - Ci avviciniamo alle 48 ore dalla scomparsa e non si hanno notizie di Paolo Argentieri: le ricerche proseguono senza sosta con un dispiegamento di forze importante, centinaia tra forze dell’ordine, protezione civi facebook