Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Pietro delle Piane hanno comunicato di aver deciso di mantenere un rapporto di amicizia. La decisione è stata condivisa pubblicamente e sembra essere definitiva, senza intenzioni di approfondire ulteriormente la loro relazione. Entrambi hanno spiegato che preferiscono continuare a frequentarsi come amici, evitando di creare aspettative diverse. La notizia ha suscitato interesse tra i fan, interessati a conoscere i futuri sviluppi della loro amicizia.

Alla fine hanno deciso che resteranno amici: è questa la decisione definitiva di Antonella Elia e Pietro delle Piane. Al Gf Vip lei aveva lasciato una porticina aperta. Antonella Elia e Pietro delle Piane si sono salutati con un punto interrogativo durante la finale del Gf Vip. Sebbene lei sia un po’ nostalgica della loro relazione, al tempo stesso sembra che non abbia alcuna intenzione di tornare con lui che invece pare sia volonteroso a riconquistarla perché secondo lui la loro storia non può finire. A novembre, ad un passo dal matrimonio,lei lo aveva lasciato. Una volta entrato nella Casa ha anche discusso con Adriana Volpe, che tentava di difenderlo, per lui. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Antonella Elia e Pietro delle Piane resteranno amici: è questa la decisione dopo il Gf Vip

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Antonella Elia E Pietro Delle Piane: Ecco Perchè Si Sono Lasciati!

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