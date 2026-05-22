Anne Hathaway ha raccontato di aver pensato di lasciare il ruolo di Mother Mary perché si è vista mentre cantava e ha ritenuto le sue performance terribili. L'attrice ha condiviso che il momento più complicato non si è verificato durante le riprese, ma successivamente, quando ha rivisto le scene. La sua denuncia si concentra su una sensazione di insoddisfazione riguardo alla propria interpretazione, che l’ha portata a considerare l’addio al personaggio.

A volte il momento più difficile per un attore non arriva davanti alla macchina da presa. Arriva dopo. Quando le luci si abbassano, il monitor si accende e all'improvviso bisogna guardarsi davvero. È lì che, per Anne Hathaway, Mother Mary ha iniziato a fare paura sul serio. Durante le riprese di Mother Mary, Anne Hathaway ha attraversato un momento di forte crisi personale dopo aver visto le sue performance musicali. L'attrice ha persino pensato di abbandonare il film, salvo poi trasformare quell'insicurezza nel cuore stesso del progetto. Guardarsi sullo schermo e voler scappare Fa quasi effetto leggere le parole di Anne Hathaway sapendo quanto il musical faccia parte della sua carriera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Anne Hathaway voleva lasciare Mother Mary: “Mi sono vista cantare e ho pensato fosse terribile”

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