Annalisa Stroppa fa il suo debutto scenico al Teatro La Fenice con Carmen
Una cantante italiana ha debuttato recentemente al Teatro La Fenice interpretando il ruolo di Carmen. È stata descritta come la miglior interprete di questo personaggio tra quelle attualmente attive nel panorama italiano. La performance si è svolta in un contesto di grande attenzione, con la cantante che ha portato sul palco la figura della sigaraia più nota della lirica. L’evento ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori.
Annalisa Stroppa, definita recentemente la “miglior Carmen presente oggi sul suolo italico”, è attesa al Teatro La Fenice per interpretare la sigaraia più famosa della lirica. L’occasione è speciale perché Annalisa, dopo il Requiem di Verdi del 2024 diretto da Myung-Whun Chung, calca per la prima. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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