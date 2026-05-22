Animali al centro | ad Avellino la politica rilancia la tutela e il benessere
Ad Avellino, il tema della tutela degli animali è tornato al centro del dibattito politico locale. La presidente della Commissione dedicata ai Diritti degli Animali ha commentato positivamente le dichiarazioni fatte dal candidato sindaco del campo largo, in merito alle misure previste per migliorare il benessere degli animali d’affezione. La discussione riguarda principalmente le proposte e gli impegni assunti durante la campagna elettorale, senza che siano ancora stati avviati interventi concreti o provvedimenti ufficiali.
Avellino, 22 maggio 2026 - Sara Spiniello, presidente della XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali, esprime apprezzamento per le parole e gli impegni assunti dal candidato a sindaco del campo largo, Nello Pizza, sul tema della tutela animale e del benessere degli animali d’affezione.Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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