Animali al centro | ad Avellino la politica rilancia la tutela e il benessere

Ad Avellino, il tema della tutela degli animali è tornato al centro del dibattito politico locale. La presidente della Commissione dedicata ai Diritti degli Animali ha commentato positivamente le dichiarazioni fatte dal candidato sindaco del campo largo, in merito alle misure previste per migliorare il benessere degli animali d’affezione. La discussione riguarda principalmente le proposte e gli impegni assunti durante la campagna elettorale, senza che siano ancora stati avviati interventi concreti o provvedimenti ufficiali.

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