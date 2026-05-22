Anffas Novara raccoglie 28mila euro con i biscotti di Natale e le piante nelle scuole | assegnato il premio del concorso

Giovedì 21 maggio, presso la sede di Anffas Novara, si è svolta la festa di primavera, un evento che ha visto la partecipazione di soci, famiglie, volontari e donatori. Durante l’incontro sono stati fatti i punti sulle campagne di raccolta fondi recentemente concluse, tra cui quella dei biscotti di Natale e delle piante nelle scuole, che hanno permesso di raccogliere complessivamente 28.000 euro. È stato inoltre consegnato il premio del concorso natalizio organizzato dall’associazione.

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