Anffas Novara raccoglie 28mila euro con i biscotti di Natale e le piante nelle scuole | assegnato il premio del concorso
Giovedì 21 maggio, presso la sede di Anffas Novara, si è svolta la festa di primavera, un evento che ha visto la partecipazione di soci, famiglie, volontari e donatori. Durante l’incontro sono stati fatti i punti sulle campagne di raccolta fondi recentemente concluse, tra cui quella dei biscotti di Natale e delle piante nelle scuole, che hanno permesso di raccogliere complessivamente 28.000 euro. È stato inoltre consegnato il premio del concorso natalizio organizzato dall’associazione.
Giovedì 21 maggio la sede di Anffas Novara ha ospitato la festa di primavera, un incontro che ha riunito soci, famiglie, volontari e donatori per fare il bilancio delle ultime campagne di raccolta fondi e per consegnare il premio del concorso natalizio. All’evento hanno partecipato anche. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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