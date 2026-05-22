Andrey Rublev duro contro gli Slam | Non sono interessati alle problematiche dei giocatori
Durante il torneo di Roland Garros 2026 si è registrato un scontro tra il tennista e gli organizzatori degli Slam, con quest’ultimo che ha espresso commenti critici sulla loro attenzione ai problemi dei giocatori. La polemica si è concentrata sulle modalità di gestione delle questioni che riguardano i professionisti, con il tennista che ha dichiarato che gli Slam non mostrano interesse per le problematiche del circuito. La discussione ha coinvolto anche altri protagonisti del mondo del tennis, alimentando un clima di tensione.
Il Roland Garros 2026 si apre sotto il segno della tensione tra i protagonisti del circuito e gli organizzatori degli Slam. A catalizzare l’attenzione, più ancora dei temi strettamente legati al campo, è la presa di posizione dei giocatori, culminata nella scelta, condivisa da molti esponenti della top 10 ATP e WTA, di ridurre sensibilmente la durata delle conferenze stampa durante il media day di venerdì 22 maggio. Tra le voci più dirette e incisive c’è stata quella di Andrey Rublev, intervenuto per chiarire il significato della protesta e respingere l’idea che si tratti esclusivamente di una battaglia economica. Il tennista russo ha infatti spiegato come il malcontento nasca soprattutto dalla sensazione di non essere ascoltati dalle istituzioni che governano i quattro tornei più prestigiosi del calendario. 🔗 Leggi su Oasport.it
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