Andrey Rublev duro contro gli Slam | Non sono interessati alle problematiche dei giocatori

Durante il torneo di Roland Garros 2026 si è registrato un scontro tra il tennista e gli organizzatori degli Slam, con quest’ultimo che ha espresso commenti critici sulla loro attenzione ai problemi dei giocatori. La polemica si è concentrata sulle modalità di gestione delle questioni che riguardano i professionisti, con il tennista che ha dichiarato che gli Slam non mostrano interesse per le problematiche del circuito. La discussione ha coinvolto anche altri protagonisti del mondo del tennis, alimentando un clima di tensione.

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