Andrea Bernardi | Crampi a Firenze ma il tempo non dice tutto La 4×100 offre opportunità importanti

Nell’ultima puntata di Sprint Zone, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, è stato ospite Andrea Bernardi. Durante l’intervista, ha parlato dei crampi avuti a Firenze e ha commentato che il meteo non spiega tutto. Inoltre, ha sottolineato come la staffetta 4×100 possa rappresentare un’occasione significativa per il suo team. La conversazione ha toccato vari aspetti delle competizioni recenti, offrendo spunti sulle sfide affrontate e sulle prospettive future.

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Andrea Bernardi è stato l’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il velocità milanese si è raccontato tra passato, presente e futuro. Il classe 2003 ha iniziato il suo racconto dall’appuntamento dei Mondiali di Tokyo. “Sicuramente è stata un’esperienza bellissima – esordisce Bernardi – Per me era la prima volta davanti ad uno stadio così grande e con un pubblico così caloroso. L’emozione è stata tanta. Poter correre con la maglia dell’Italia è stato speciale. Ho chiuso un’esperienza positiva sia per com’è andata sia per le emozioni che ho vissuto. C’era un clima incredibile”. Il velocista azzurro è anche una delle pedine più importanti della neonata 4×100 mista: “ Sicuramente è molto divertente da correre e mischia un po’ le carte in tavola. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andrea Bernardi: “Crampi a Firenze, ma il tempo non dice tutto. La 4×100 offre opportunità importanti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Mi prendo del tempo”: Izzo si allontana, ma la reazione di Fico dice tutto (e infiamma i fan)Una pausa, poche parole e un silenzio che fa più rumore di qualsiasi dichiarazione.