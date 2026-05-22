A Fano si torna a parlare di alberi abbattuti a causa di un intervento per la realizzazione di una nuova ciclabile. Due lecci sono stati tagliati per consentire i lavori, suscitando immediatamente reazioni tra chi si oppone al taglio degli alberi e chi difende le opere di urbanizzazione. La questione ha acceso nuovamente la discussione pubblica sulla gestione del verde urbano e le modifiche al patrimonio arboreo della città. La situazione rimane al centro di attenzione tra i residenti e gli attivisti.

Due lecci tagliati per far posto alla nuova ciclabile. E a Fano si riaccende lo scontro tra alberi e asfalto. Questa volta il caso arriva da viale Kennedy, dove i lavori per il rifacimento della pista ciclabile, sul lato del canale Albani, hanno portato all’abbattimento di due alberi di circa vent’anni. A denunciare l’intervento è ancora Claudio Orazi della Lupus in Fabula, che parla di una scelta evitabile e di richieste rimaste senza risposta: "Ci risiamo, ormai è un classico", attacca. Secondo quanto riferisce Orazi, i due lecci sono stati abbattuti perché, "secondo il Comune, davano fastidio al passaggio dei bus del trasporto pubblico". Il motivo sarebbe legato al nuovo progetto della ciclabile, che sul lato del canale Albani prevede "un doppio senso di marcia e quindi un cordolo di 50 centimetri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancora alberi tagliati, è polemica. Giù due lecci per far posto alla ciclabile

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