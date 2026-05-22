? Punti chiave Cosa nasconde davvero la composizione tecnica di questo enorme dipinto?. Come hanno fatto i cittadini di Ancona a resistere all'assedio?. Chi sono i protagonisti che hanno stretto il patto nel quadro?. Perché questo evento medievale ha influenzato l'identità moderna della città?.? In Breve Lo storico Rodolfo Bersaglia analizza l'opera nella Pinacoteca Civica Francesco Podesti.. L'assedio medievale del 1173 fu condotto dalle truppe di Cristiano di Magonza.. La rubrica Mirabilia Marche promuove il patrimonio artistico della città di Ancona.. Il dipinto unisce classicismo e fervore risorgimentale per celebrare l'autonomia locale.. Lo storico dell’arte Rodolfo Bersaglia svela i dettagli della tela monumentale de Il giuramento degli Anconitani custodita presso la Pinacoteca Civica Francesco Podesti di Ancona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, il segreto di Podesti: l’eroismo nel Giuramento degli Anconitani

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