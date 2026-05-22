Il sindaco ha dichiarato che aumentare le tasse rappresenta sempre una sconfitta. Ha affermato che, di fronte a notizie negative, molti politici preferiscono evitare il confronto diretto o delegare ad altri. Invece, ha scelto di parlarsi apertamente con i cittadini, spiegando la situazione senza filtri o mezzi termini. La sua posizione è stata condivisa anche da altri esponenti politici, che hanno riconosciuto l’inefficacia di aumentare le imposte come soluzione.

Il presidente della Regione Puglia ha dovuto annunciare l’aumento dell’addizionale regionale Irpef per cercare di saldare il disavanzo sanitario di 349 milioni di euro "Normalmente quando ci sono brutte notizie i politici o si nascondono o mandano avanti qualcun altro, io ho sempre preferito guardarvi negli occhi e dirvi chiaramente come stanno le cose". Antonio Decaro, in un video di 7 minuti pubblicato sui social, è costretto ad ammettere la sua prima sconfitta da presidente della Regione Puglia: il disavanzo sanitario di 349 milioni di euro lo obbliga a aumentare l’addizionale Irpef regionale. “Aumentare le tasse è una sconfitta, sempre, indipendentemente da chi governa”, aggiunge, senza nascondere il suo disagio e l’imbarazzo per questa scelta inaspettata all’indomani della vittoria elettorale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anche Decaro lo ammette: “Aumentare le tasse è sempre una sconfitta”

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