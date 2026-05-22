Analisi FlexTaxit sui dati MEF 2021-2025 | in 5 anni quasi 1,2 milioni di nuove adesioni al regime agevolato
Secondo un’analisi condotta da FlexTax.it sui dati del MEF, tra il 2021 e il 2025 sono state registrate circa 1,2 milioni di nuove adesioni al regime agevolato. In questo arco di tempo, si è osservato un aumento costante delle iscrizioni, evidenziando una tendenza di crescita nel numero di soggetti che scelgono questa forma di regime fiscale. I dati coprono un periodo di cinque anni e forniscono una panoramica dettagliata delle nuove adesioni in ambito fiscale.
Businessman, laptop and corporate in portrait as accountant, professional and administration in financial firm. Male person, working and office with tech for tax returns, investment and finance audit. Nel 2025 il dato più alto del quinquennio: 242.529 nuove Partite IVA in Forfettario. Negli ultimi 5 anni il Regime Forfettario si è confermato uno dei principali canali di ingresso nel lavoro autonomo in Italia. Secondo l’analisi di FlexTax.it, piattaforma italiana specializzata nella gestione fiscale delle Partite IVA, sui dati dell’Osservatorio sulle Partite IVA del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tra il 2021 e il 2025 sono state aperte oltre 2,5 milioni di nuove Partite IVA. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
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