Analisi FlexTaxit sui dati MEF 2021-2025 | in 5 anni quasi 1,2 milioni di nuove adesioni al regime agevolato

Secondo un’analisi condotta da FlexTax.it sui dati del MEF, tra il 2021 e il 2025 sono state registrate circa 1,2 milioni di nuove adesioni al regime agevolato. In questo arco di tempo, si è osservato un aumento costante delle iscrizioni, evidenziando una tendenza di crescita nel numero di soggetti che scelgono questa forma di regime fiscale. I dati coprono un periodo di cinque anni e forniscono una panoramica dettagliata delle nuove adesioni in ambito fiscale.

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