Amministrative Stefano Vavassori candidato sindaco a Borgo di Terzo
A Borgo di Terzo si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. In corsa ci sono due liste: una chiamata “Cittadini per Borgo di Terzo” con Stefano Vavassori come candidato sindaco, e l’altra denominata “Nuova proposta”, sostenuta da Mauro Fadini. Le elezioni coinvolgono quindi due candidati sindaco e le rispettive liste che presentano i loro candidati e programmi per il futuro del paese.
Alle comunali del 24 e 25 maggio sono due le liste in campo: “Cittadini per Borgo di Terzo”, che punta sul candidato sindaco Stefano Vavassori e “Nuova proposta”, guidata dal candidato sindaco Mauro Fadini Si avvicinano le elezioni amministrative a Borgo di Terzo. Alle comunali del 24 e 25 maggio sono due le liste in campo: “Cittadini per Borgo di Terzo”, che punta sul candidato sindaco Stefano Vavassori e “Nuova proposta”, guidata dal candidato sindaco Mauro Fadini. Candidato sindaco: Stefano Vavassori Meli Massimiliano, Mora Antonella, Pasinetti Milena, Brignoli Gianfranco, Rota Jasmine, Carozzi Luca, Valle Maurizio, Bellini Massimo, Assolari Ivan, Agazzi Marcello. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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