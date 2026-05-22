Amministrative Stefano Vavassori candidato sindaco a Borgo di Terzo

A Borgo di Terzo si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. In corsa ci sono due liste: una chiamata “Cittadini per Borgo di Terzo” con Stefano Vavassori come candidato sindaco, e l’altra denominata “Nuova proposta”, sostenuta da Mauro Fadini. Le elezioni coinvolgono quindi due candidati sindaco e le rispettive liste che presentano i loro candidati e programmi per il futuro del paese.

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