Domenica e lunedì si sono svolte le elezioni amministrative in tutta Italia, coinvolgendo complessivamente 746 Comuni, tra cui un capoluogo di regione e 17 capoluoghi di provincia. La consultazione ha interessato Regioni a statuto ordinario e speciale, con un’attenzione particolare ai risultati nei diversi capoluoghi. La partecipazione si è svolta senza particolari incidenti, e i seggi si sono aperti e chiusi secondo il calendario previsto. La tornata elettorale si è conclusa con i primi risultati che stanno emergendo in queste ore.

Tornata di amministrative domenica e lunedì in tutta Italia. I Comuni al voto tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale sono 746, fra i quali un capoluogo di regione e 17 capoluoghi di provincia. Nelle Regioni a statuto ordinario, si vota domenica e lunedì rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15. L’eventuale ballottaggio nei Comuni con più di 15mila abitanti si terrà il 7 e l’8 giugno con gli stessi orari. Stesso calendario per Friuli Venezia Giulia e Sicilia, mentre in Valle d’Aosta, dove va a rinnovo il solo comune di Pontboset, si voterà esclusivamente il 24 maggio. Sarà al voto anche la Sardegna, ma con due settimane di scarto: nei 149 Comuni dell’Isola chiamati a rinnovo si voterà per il primo turno il 7 e l’8 giugno e per l’eventuale ballottaggio il 21 e il 22 giugno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Amministrative, la mappa del voto: 18 capoluoghi alle urne, l’unità del campo largo resta un miraggio

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