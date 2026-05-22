Amministrative Francesco Paolo candidato sindaco a Oneta
A Oneta si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. Sono tre le liste che partecipano alla competizione elettorale: “Progetto Popolare”, con Francesco Paolo candidato sindaco; “Vivere Oneta”, che sostiene Federico Valle come candidato sindaco; e “Amiamo Oneta”, guidata da Alex Airoldi. I candidati sono stati presentati ufficialmente nelle settimane precedenti, e le liste hanno confermato la loro presenza con programmi e liste di candidati. La campagna elettorale si sta svolgendo in questi giorni.
Si avvicinano le elezioni amministrative a Oneta. Alle comunali del 24 e 25 maggio sono tre le liste in campo: “Progetto Popolare” con Francesco Paolo candidato sindaco, “Vivere Oneta”, che punta sul candidato sindaco Federico Valle, e “Amiamo Oneta”, guidata dal candidato sindaco Alex Airoldi. LA LISTA “PROGETTO POPOLARE”. Candidato sindaco: Francesco Paolo D’Aquino Emanuele, Balistreri Gioele, Cantile Michelangelo, Gargiulo Gaia, Mariano Francesco, Pascale Francesco, Longobardi Domenico, Scorza Andrea Francesco, Vazzana Alessandro, Gambardella Antonio. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Francesco Paolo Fanizzi - Un candidato alla volta
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