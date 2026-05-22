Amicizia e passione per le moto Bartolini in pista per un giorno

Un’amicizia nata sulle piste da cross e tornata d’attualità dopo quarant’anni. Oggi, un appassionato di moto ha passato una giornata in pista con un amico di lunga data, con cui condivideva la passione per le due ruote. La giornata ha visto protagonisti momenti di divertimento e ricordi di un passato condiviso tra gare e allenamenti. La visita in pista ha coinvolto anche un test di alcune moto e un confronto tra amici sul mondo delle corse.

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