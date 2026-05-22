Amicizia e passione per le moto Bartolini in pista per un giorno
Un’amicizia nata sulle piste da cross e tornata d’attualità dopo quarant’anni. Oggi, un appassionato di moto ha passato una giornata in pista con un amico di lunga data, con cui condivideva la passione per le due ruote. La giornata ha visto protagonisti momenti di divertimento e ricordi di un passato condiviso tra gare e allenamenti. La visita in pista ha coinvolto anche un test di alcune moto e un confronto tra amici sul mondo delle corse.
Un’amicizia nata sulle piste da cross e tornata d’attualità quarant’anni dopo. Una bella storia di passione, alle latitudini del circondario imolese, quella tra l’ex pilota imolese Valter Bartolini e il genio delle sospensioni Marco Poletti che con la sua Poletti Suspension porta in giro per il mondo il nome di Dozza. L’incontro è avvenuto qualche giorno fa sul tracciato sterrato di Sant’Agata sul Santerno, regno del Moto Club Baracca di Lugo di Romagna, per testare un nuovo sistema di ammortizzazione per moto da cross uscito dalla mente di Poletti: "Un’eccellenza a livello mondiale quando si tratta di sospensione, forcelle e ammortizzatori – racconta Bartolini che a 62 anni è tornato in sella ad una Yamaha 450cc per la prova del nuovo dispositivo tecnico –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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