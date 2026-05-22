America’s Cup | il metallo di Ziranu forgia i trofei per Cagliari

A Cagliari, i trofei per l'America’s Cup sono stati realizzati utilizzando il metallo di Ziranu, un materiale che ha richiesto un processo di lavorazione specifico. La scultura, dedicata alle atlete e agli under 25, è stata creata come simbolo di riconoscimento per i partecipanti e per il team locale. La trasformazione del ferro in elementi decorativi con le sfumature del blu cobalto ha richiesto tecniche di fusione e modellatura precise. La consegna dei premi avverrà durante la cerimonia ufficiale legata alla competizione.

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? Punti chiave Come ha trasformato il ferro in vele blu cobalto?. Chi riceverà la scultura dedicata alle atlete e agli under 25?. Perché un fabbro della Barbagia è stato scelto per l'America's Cup?. Quali elementi della tradizione sarda sono nascosti nel metallo forgiato?.? In Breve Due sculture in ferro da 95 e 65 centimetri per i vincitori.. L'artista Roberto Ziranu appartiene alla quinta generazione di fabbri di Orani.. Le opere rappresentano il passaggio verso la sfida finale di Napoli nel 2027.. Ziranu ha realizzato ritratti a sbalzo di figure come Grazia Deledda e Gigi Riva.. Due sculture in metallo forgiato dalle sfumature blu cobalto saranno consegnate domenica a Cagliari al termine della regata preliminare Louis Vuitton 38a America’s Cup. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - America’s Cup: il metallo di Ziranu forgia i trofei per Cagliari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento America’s Cup: il Golfo di Cagliari blindato per la sicurezza in mare? Punti chiave Dove si trovano esattamente le zone vietate ai diportisti? Quali sono i colori che indicano le aree di navigazione consentite? Perché... Antipasto di America’s Cup. Cagliari aspetta i big del ventoSarà il vento del golfo di Cagliari a soffiare per primo sull’America’s Cup 2027. America's Cup: Luna Rossa è pronta, 'bellissima atmosfera'. In gara 4 sfidanti e New Zealand. Burling: a Cagliari c'è grande entusiasmo #ANSA x.com America's Cup, il trofeo firmato dall'artista sardo Roberto ZiranuRoberto Ziranu è l'artista che ha firmato le sculture in ferro del trofeo da assegnare domenica al team vincitore della regata preliminare Louis Vuitton 38/a America's Cup a Cagliari in vista della sf ... tg24.sky.it America's Cup a Cagliari, al via le regate preliminari: date e orariÈ tutto pronto a Cagliari per le prime regate preliminari dell'America's Cup, il torneo di vela più importante al mondo. In programma fino a domenica 24 maggio, le regate andranno in scena nel Golfo d ... tg24.sky.it Come posso replicare l'esperienza dei Millennials? reddit