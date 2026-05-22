In occasione della Giornata mondiale della Biodiversità, il presidente della Repubblica ha sottolineato l'importanza di preservare l'ambiente, affermando che spetta alle generazioni attuali evitare di lasciare ai giovani un pianeta danneggiato. L'intervento si è svolto nella tenuta di Castelporziano, dove ha ricordato il dovere di tutelare la biodiversità e le risorse naturali. La dichiarazione si inserisce nel contesto di una giornata dedicata alla consapevolezza sulla conservazione dell'ambiente.

“ Abbiamo il dovere di non lasciare ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso “. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo in occasione della celebrazione della Giornata mondiale della Biodiversità nella tenuta di Castelporziano. “In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare e portare avanti i temi come quelli di questa mattina. La guerra sta devastando territori e distruggendo ambiente in tanti parti del mondo. Quello che sembra inerme di fronte a questa violenza va rafforzato perché in realtà è molto più forte”, ha aggiunto Mattarella. “Quello che questa mattinata ci consegna è un messaggio per la cura del mare e, attraverso il mare, dell’intera natura – ha osservato il capo dello Stato -. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ambiente, Mattarella: "Abbiamo dovere non lasciare a giovani pianeta compromesso"

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