Un nuovo modello di MacBook Air con chip M5 è stato venduto a 1.099 euro, segnando il primo ribasso di circa 150 euro rispetto al prezzo precedente. Apple ha deciso di rimuovere la versione con 256 GB di spazio di archiviazione dal mercato. Il chip M5 introduce miglioramenti nelle prestazioni legate all'intelligenza artificiale. La disponibilità del dispositivo a questo prezzo rappresenta una novità per chi cerca un portatile con specifiche aggiornate.

? Punti chiave Perché Apple ha deciso di eliminare la versione da 256 GB?. Come influisce il nuovo chip M5 sulla velocità dell'intelligenza artificiale?. Quanto spazio garantisce la nuova architettura per evitare rallentamenti?. Quali nuove tecnologie di connessione portano questo modello nel mercato?.? In Breve Chip M5 con CPU e GPU a 10 core potenzia l'AI quattro volte rispetto a M4.. Standard base da 512 GB garantisce velocità di scrittura doppia rispetto ai vecchi 256 GB.. Supporto Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 con autonomia della batteria fino a 18 ore.. Due porte Thunderbolt 4 permettono il collegamento simultaneo di due monitor esterni.. Amazon Italia propone il MacBook Air 13 pollici con chip M5 a 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amazon: MacBook Air con chip M5 a 1.099€, primo ribasso da 150€

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MacBook Neo vs MacBook Air M5 - Should You Spend More

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