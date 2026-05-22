amarga navidad di almodovar la recensione

Nel suo ultimo film, in concorso a Cannes, il regista spagnolo ha realizzato un'opera che si presenta come una matrioska autobiografica, con ogni livello che svela e nasconde elementi della sua vita. La pellicola si sviluppa attraverso una narrazione articolata, caratterizzata da diversi piani temporali e narrativi. La produzione è stata presentata recentemente al festival, attirando l’attenzione per la sua struttura complessa. La trama si concentra su temi personali e intimi, esplorati attraverso vari personaggi e situazioni.

Pedro Almodóvar ha 76 anni e da qualche film a questa parte la sua salute è entrata nei suoi lavori come un personaggio in più. Le emicranie, gli attacchi di panico, la paura della morte. Dolor y gloria era già un'autoanalisi pubblica; questo ventiquattresimo film è un passo oltre, non racconta più la malattia, racconta il dubbio di avere ancora qualcosa da dire. Amarga Navidad, nelle sale dal 21 maggio, è il suo ventiquattresimo film. Raúl (Leonardo Sbaraglia) è un regista dalla chioma grigia scapigliata che da cinque anni non riesce a girare niente, circondato da un pubblico cinefilo che lo venera e da una collaboratrice storica, Mónica (Aitana Sánchez-Gijón), che sta per lasciarlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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RECENSIONE A CALDO DI AMARGA NAVIDAD

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