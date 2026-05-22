Altopascio | muore 69enne in scooter nello scontro con un furgone

Un incidente mortale si è verificato questa mattina ad Altopascio, in provincia di Lucca. Un uomo di 69 anni, a bordo di uno scooter, è rimasto coinvolto in uno scontro con un furgone. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi. L’uomo è deceduto a seguito delle ferite riportate nell’impatto. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di ricostruzione dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ALTOPASCIO (LUCCA) – Incidente mortale ad Altopascio, in provincia di Lucca nella tarda mattinata di oggi, 22 maggio 2026. Un uomo di 69 anni, Mauro Lotumolo, di Altopascio, ha perso la vita a bordo del suo scooter nello scontro con un furgone in via Divisione Alpina Julia. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto la Mike (ambulanza medicalizzata) del Turchetto. Era stato attivato anche Pegaso, ma il suo intervento è stato annullato visto il constatato decesso dell’uomo. Dei rilievi si è occupata la polizia municipale. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Altopascio: muore 69enne in scooter nello scontro con un furgone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Livorno: muore in scooter nello scontro con un’auto Montevarchi: muore 17enne in scooter nello scontro con un’autoMONTEVARCHI (AREZZO) – Incidente mortale oggi, 12 marzo 2026, a Montevarchi (Arezzo) in via Chiantigiana. In scooter contro un autocarro ad Altopascio, muore a 69 anniDramma poco prima di mezzogiorno in via Francesca Romea all'incrocio con via Divisione Alpina Julia: inutili i soccorsi ... luccaindiretta.it Mauro Lotumolo muore nello schianto ad Altopascio: scooter contro furgone, tragedia in pieno giornoMauro Lotumolo, 69 anni, è morto oggi, venerdì 22 maggio 2026, in un drammatico incidente stradale ad Altopascio, in provincia di Lucca. Era in sella a un mezzo a due ruote quando si è scontrato con ... alphabetcity.it