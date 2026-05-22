Su social media, sono stati condivisi messaggi di ricordo rivolti a Giorgio Almirante, in occasione di un anniversario. Tra i commenti, quello del vicepresidente del Senato, che ha definito l'ex politico uno dei più influenti della storia repubblicana italiana. In passato, un ex presidente della Repubblica aveva elogiato le sue qualità, evidenziando il rispetto istituzionale nei confronti di figure politiche del passato. Un video ripropone alcuni momenti di quel discorso.

«Non c’è dubbio che Giorgio Almirante era, è e resterà sempre uno dei politici più influenti e più bravi della Repubblica italiana». Comincia così il riconoscimento istituzionale, e prosegue con un ricordo personale, il videomessaggio che il presidente del Senato Ignazio La Russa tributa allo storico leader della destra italiana. Un tributo con cui, attraverso i propri canali social, il numero uno di Palazzo Madama ha voluto ricordare la figura del segretario del Movimento Sociale Italiano, sottolineandone la coerenza. La passione. E, soprattutto, il profondo senso dello Stato. Il ricordo sui social di Ignazio La Russa di Giorgio Almirante. «A 38 anni dalla sua scomparsa ricordiamo e rendiamo omaggio alla figura di Giorgio Almirante. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Almirante, sui social il tributo di La Russa e quella lezione di rispetto istituzionale che Napolitano esaltò (video)

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