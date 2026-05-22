Almanacco | Venerdì 22 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Venerdì 22 maggio corrisponde al 143° giorno del calendario gregoriano, con 223 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. In questa data si ricorda anche un santo e si legge un proverbio del giorno. La giornata segna un punto di passaggio nel corso dell’anno, con eventi storici, anniversari e ricorrenze che vengono celebrati o ricordati. Questo giorno si inserisce nel ritmo annuale, segnando il passaggio di circa un terzo dell’anno.

Venerdì 22 maggio è il 143° giorno del calendario gregoriano, mancano 223 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Santa RitaProverbio di MaggioPer Santa Rita ogni rosa è fioritaISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde Oggi1906 – I fratelli Wright brevettano il loro aeroplano1915 -. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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