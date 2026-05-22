Almanacco del 22 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Da arezzonotizie.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 maggio è segnato da eventi che spaziano dai compleanni di personaggi noti alle invenzioni che hanno cambiato il corso della storia. In questa giornata vengono ricordati anche alcuni accadimenti particolari e curiosi, senza tralasciare le ricorrenze religiose e i proverbi popolari associati alla data. L’almanacco di oggi presenta un quadro di fatti e ricorrenze che attraversano diversi ambiti, offrendo uno sguardo sulle vicende più significative e sorprendenti che hanno caratterizzato questa data nel corso degli anni.

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Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi venerdì 22 maggio, 142° giorno del calendario gregoriano, mancano 223 giorni alla fine dell’anno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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