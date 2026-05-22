Almanacco del 22 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 22 maggio è segnato da eventi che spaziano dai compleanni di personaggi noti alle invenzioni che hanno cambiato il corso della storia. In questa giornata vengono ricordati anche alcuni accadimenti particolari e curiosi, senza tralasciare le ricorrenze religiose e i proverbi popolari associati alla data. L’almanacco di oggi presenta un quadro di fatti e ricorrenze che attraversano diversi ambiti, offrendo uno sguardo sulle vicende più significative e sorprendenti che hanno caratterizzato questa data nel corso degli anni.
Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi venerdì 22 maggio, 142° giorno del calendario gregoriano, mancano 223 giorni alla fine dell’anno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Venerdì 22 maggio Il sole sorge alle 05:49 e tramonta alle 20:53. Il culmine è alle 13:21. Durata del giorno quindici ore e quattro minuti. La Luna sorge alle 02:28 con azimuth - Facebook facebook
L'Almanacco de Il Cittadino Canadese! Oggi è mercoledì 20 maggio 2026. SANTI DEL GIORNO: San Bernardino da Siena; Sant’ Anastasio di Brescia; Santa Aurea di Ostia... Per saperne di più: cittadino.ca/lalmanacco-quo… #BuongiornoATutti #calendar #r x.com
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