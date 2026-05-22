almanacco del 22 05 2026

Oggi, martedì 31 marzo, il calendario segnala il 22 maggio 2026. Sono passati quasi due anni dall’inizio di questo 2026, un anno che ha visto diverse vicende legali e giudiziarie di rilievo. In questo giorno, molte notizie si sono concentrate su procedimenti giudiziari di varia natura, con approfondimenti e aggiornamenti su casi ancora in corso o conclusi recentemente. La giornata si svolge senza particolari eventi pubblici di rilievo, mentre le notizie giudiziarie continuano a occupare ampio spazio sui media.

almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Nino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto indietro nel tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molti intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il discorso della Francia e del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica tzigana neanche un giorno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 03 Aprile 2026

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