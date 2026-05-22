Alluvione tre anni di cantieri Ne sono stati aperti 132 in collina e trenta nell’area di pianura

Da tre anni sono in corso interventi di ripristino e consolidamento su un’area di circa 200.000 ettari, interessata da tre eventi alluvionali avvenuti nel maggio 2023. Sono stati aperti complessivamente 162 cantieri, di cui 132 in zone collinari e 30 in aree di pianura. Il territorio interessato si estende dall’Alto Appennino fino al canale Destra Reno e al mare Adriatico, coinvolgendo diverse vallate tra cui Sillaro, Marzeno e Lamone.

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