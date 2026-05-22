Alluvione tre anni di cantieri Ne sono stati aperti 132 in collina e trenta nell’area di pianura
Da tre anni sono in corso interventi di ripristino e consolidamento su un’area di circa 200.000 ettari, interessata da tre eventi alluvionali avvenuti nel maggio 2023. Sono stati aperti complessivamente 162 cantieri, di cui 132 in zone collinari e 30 in aree di pianura. Il territorio interessato si estende dall’Alto Appennino fino al canale Destra Reno e al mare Adriatico, coinvolgendo diverse vallate tra cui Sillaro, Marzeno e Lamone.
Dall’Alto Appennino al canale Destra Reno e al mare Adriatico, dalla vallata del Sillaro a quella del Marzeno e del Lamone, un territorio di quasi 200mila ettari, 37mila dei quali alluvionati sommando i tre eventi del maggio 2023 (5.491 il 3, 28mila il 16) e del settembre 2024 (3.500 ettari), un territorio percorso da 963 km di canali, 519 dei quali gravemente danneggiati, un territorio invaso da ben 23 milioni di metri cubi di acqua: la terza catastrofe mondiale di sempre, come classificata da una compagnia di riassicurazione inglese. Con tutto questo si è dovuto confrontare il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale che in questi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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