Allergie di stagione vietato trascurarle | rischio asma o sinusiti

Con l’arrivo della stagione, molte persone si confrontano con sintomi legati alle allergie, che possono peggiorare in presenza di polline e altri allergeni. È importante riconoscere la differenza tra allergia e infezione virale, perché i trattamenti sono diversi. Le allergie possono provocare problemi respiratori come asma o sinusiti, mentre le infezioni virali si manifestano con sintomi differenti. Ignorare questa distinzione può portare a complicazioni o a un peggioramento della condizione.

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