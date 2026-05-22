Allergie di stagione vietato trascurarle | rischio asma o sinusiti

Da ecodibergamo.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della stagione, molte persone si confrontano con sintomi legati alle allergie, che possono peggiorare in presenza di polline e altri allergeni. È importante riconoscere la differenza tra allergia e infezione virale, perché i trattamenti sono diversi. Le allergie possono provocare problemi respiratori come asma o sinusiti, mentre le infezioni virali si manifestano con sintomi differenti. Ignorare questa distinzione può portare a complicazioni o a un peggioramento della condizione.

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DA SAPERE. «È fondamentale distinguere l’allergia da un’infezione virale per scegliere il trattamento corretto». Ne parliamo con Renato Sambugaro, allergologo e immunologo di Habilita. Le allergie stagionali, clinicamente note come rinite allergica stagionale, colpiscono milioni di persone ogni anno. Si scatenano quando il sistema immunitario reagisce in modo eccessivo a sostanze solitamente innocue presenti nell’aria, come i pollini. Approfondiamo l’argomento con Renato Sambugaro, allergologo e immunologo di Habilita. «C’è un calendario che chi è allergico ai pollini conosce molto bene. A seconda del periodo dell’anno, i “colpevoli” cambiano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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