Allergie di stagione vietato trascurarle | rischio asma o sinusiti
Con l’arrivo della stagione, molte persone si confrontano con sintomi legati alle allergie, che possono peggiorare in presenza di polline e altri allergeni. È importante riconoscere la differenza tra allergia e infezione virale, perché i trattamenti sono diversi. Le allergie possono provocare problemi respiratori come asma o sinusiti, mentre le infezioni virali si manifestano con sintomi differenti. Ignorare questa distinzione può portare a complicazioni o a un peggioramento della condizione.
DA SAPERE. «È fondamentale distinguere l’allergia da un’infezione virale per scegliere il trattamento corretto». Ne parliamo con Renato Sambugaro, allergologo e immunologo di Habilita. Le allergie stagionali, clinicamente note come rinite allergica stagionale, colpiscono milioni di persone ogni anno. Si scatenano quando il sistema immunitario reagisce in modo eccessivo a sostanze solitamente innocue presenti nell’aria, come i pollini. Approfondiamo l’argomento con Renato Sambugaro, allergologo e immunologo di Habilita. «C’è un calendario che chi è allergico ai pollini conosce molto bene. A seconda del periodo dell’anno, i “colpevoli” cambiano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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