Il 22 maggio 1996, una squadra di calcio italiana si aggiudicò la vittoria in Champions League, superando l’Ajax ai rigori dopo una partita decisa sul punteggio di 4-2. In quell’occasione, i giocatori e lo staff tecnic0 festeggiarono un traguardo storico, che rappresentò il massimo risultato europeo per la società. Oggi, alcuni di loro sono passati a carriere diverse, tra allenamenti, pensionamenti e lavori manuali come la falegnameria.

22 maggio 1996: la Juve batte ai rigori per 4-2 l'Ajax (dopo l'1-1 nei tempi regolamentari) e conquista la sua seconda Champions League. Andiamo a scoprire cosa fanno oggi gli 11 titolari di quella serata, i tre subentrati e il tecnico. Portiere della Juve dal 1991 al 1999, è stato dapprima collaboratore tecnico in Nazionale di Marcello Lippi nella sua seconda esperienza azzurra e di Ciro Ferrara in Under 21, seguito anche alla Sampdoria. Dopo aver ricoperto il ruolo di club manager della Lazio dal 2016 al 2021, attualmente fa. "il pensionato". "Mi godo la natura. Le cose semplici. Una delle cose più belle svegliarsi la mattina e andare per boschi", ha raccontato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allenatori, pensionati e... falegnami: cosa fanno oggi gli eroi della Champions del Juve '96

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