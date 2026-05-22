Le autorità sanitarie internazionali hanno dichiarato che la diffusione dell'Ebola nel paese africano è in rapido peggioramento, con un aumento dei casi e delle vittime. Di conseguenza, gli aeroporti negli Stati Uniti hanno intensificato le restrizioni e i controlli sui viaggi provenienti dalla regione colpita. Le misure sono state adottate per prevenire la diffusione del virus e garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione viene monitorata costantemente da parte delle organizzazioni sanitarie e dei governi coinvolti.

Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - "La situazione dell'Ebola nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) è profondamente preoccupante. Finora sono stati confermati 82 casi, con 7 decessi accertati. Sappiamo però che l'epidemia nella Rdc è molto più estesa. Attualmente si contano quasi 750 casi sospetti e 177 decessi sospetti. Questi numeri sono in continua evoluzione grazie al miglioramento delle attività di sorveglianza e dei test di laboratorio, ma la violenza e l'insicurezza stanno ostacolando la risposta". Lo scrive su X il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolineando come "l'epidemia si sta diffondendo rapidamente" in Congo, mentre "la situazione in Uganda è stabile, con 2 casi confermati in persone rientrate dalla Rcd e 1 decesso". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Allarme Ebola, Oms: "Situazione molto preoccupante". Restrizioni e controlli rafforzati in aeroporti Usa

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Deadly Bundibugyo Ebola Strain Spreads in Africa

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