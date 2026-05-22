All' Alessandrino arrivano le aule delle emozioni A settembre il taglio del nastro all' IC Luca Ghini

Da romatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una scuola del quartiere Alessandrino, l'istituto comprensivo Luca Ghini, ha ospitato il 19 maggio il convegno "Educare le nuove generazioni, costruire il futuro", promosso da ScuolAttiva ETS e dall'università telematica UnitelmaSapienza. L'iniziativa ha messo attorno allo stesso tavolo scuola. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Scuola più sicura e nuove aule, taglio del nastro al Manzoni dopo i lavori da 3 milioni di euro | LE FOTOIl presidente della Provincia Anacleto Colombiano, insieme alla dirigente scolastica Adele Vairo, ha inaugurato l’ala ristrutturata del Liceo Manzoni...

Al Busdraghi i laboratori del fare. Taglio del nastro a Mutigliano “A settembre anche la palestra“Una vista mozzafiato dalle grandi portefinestre dei nuovi laboratori didattici, appena restaurati, dell’istituto agrario Busdraghi a Mutigliano.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web