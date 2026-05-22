All' Alessandrino arrivano le aule delle emozioni A settembre il taglio del nastro all' IC Luca Ghini
Una scuola del quartiere Alessandrino, l'istituto comprensivo Luca Ghini, ha ospitato il 19 maggio il convegno "Educare le nuove generazioni, costruire il futuro", promosso da ScuolAttiva ETS e dall'università telematica UnitelmaSapienza. L'iniziativa ha messo attorno allo stesso tavolo scuola. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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