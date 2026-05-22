Alla serata dell' atletica di Chiuro assegnati i titoli provinciali Ragazzi e Cadetti

Mercoledì 20 maggio si è svolta la 19a Serata dell’atletica a Chiuro, organizzata dal CO Piateda. La manifestazione si è tenuta su un impianto sportivo di qualità e ha visto assegnare i titoli provinciali nelle categorie Ragazzi e Cadetti. La serata ha coinvolto numerosi atleti che si sono confrontati in diverse discipline, attirando l’attenzione di pubblico e appassionati locali. La competizione si è svolta senza incidenti e si è conclusa con la premiazione dei vincitori.

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Serata perfetta per il CO Piateda che mercoledì 20 maggio ha organizzato sul bellissimo impianto di Chiuro la 19a Serata dell’atletica. Un evento che ormai è un appuntamento fisso del calendario regionale di atletica leggera su pista e che ha richiamato anche quest’anno tanti atleti alla ricerca. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meeting in pista a Chiuro: assegnati i primi titoli provinciali giovaniliLa stagione provinciale di atletica leggera su pista si è aperta sabato 18 aprile sulla pista di Chiuro con il Meeting regionale giovanile e assoluto... Corsa su strada: assegnati i titoli di campioni provinciali a staffettaMai così tanta gente alla Staffetta di Primavera - Trofeo Alico proposta come da tradizione dal Gs Valgerola nel lunedì dopo Pasqua. A Chiuro la serata dell’Atletica: quanti giovani in evidenza in casa del Centro Olimpia PiatedaSerata perfetta per il CO Piateda che mercoledì 20 maggio ha organizzato sul bellissimo impianto di Chiuro (SO) la 19a Serata dell’atletica. Un evento che ... radiotsn.tv Meeting di Chiuro, 20 maggio – iscritti, orario e previewMercoledì 20 maggio a Chiuro (Sondrio) è in programma la XIV Serata dell’Atletica. Ecco l’elenco completo degli iscritti. Trovate l’orario completo su Tuttoatletica – inizio gare previsto alle 18,30. msn.com