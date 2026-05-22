Alla scoperta di Torreglia | dal Museo Luxardo alla pieve di Luvigliano

Domenica 31 maggio 2026, Torreglia ospiterà una giornata dedicata alla scoperta delle sue attrazioni, tra cui il Museo Luxardo e la pieve di Luvigliano. La località, situata sui Colli Euganei, si distingue sia per il paesaggio naturale che per i siti storici presenti nel territorio. Durante l’intera giornata, i visitatori potranno esplorare i luoghi più rappresentativi di questa zona, apprezzandone le peculiarità culturali e ambientali. La giornata si svolgerà senza particolari eventi programmati, offrendo un’occasione di visita libera e informativa.

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