Alla scoperta del parco Giotto in sella ai pony
Domani, nel Parco Giotto, si terrà l’evento “Alla scoperta del parco in sella ai pony”, che si svolgerà dalle 16 alle 18. L’iniziativa prevede che i partecipanti possano fare un giro a cavallo dei pony all’interno dell’area verde. La manifestazione è rivolta a bambini e famiglie e si svolgerà con l’assistenza di istruttori qualificati. L’ingresso è gratuito, e sono previste attività di avvicinamento ai pony e giochi all’aperto.
Arezzo, 22 maggio 2026 – Torna domani al Parco Giotto dalle ore 16 alle ore 18 "Alla scoperta del parco cittadino in sella ad un pony", un progetto di promozione sportiva che si pone l’obiettivo di avvicinare all’equitazione bambini e ragazzi (anche con disabilità) e che vuol dare l’opportunità di salire in sella gratis pure a coloro che magari non avranno mai la possibilità di andare nei circoli ippici. L’evento che vede protagonista la Scuderia Pan, ha il contributo e il patrocinio del Comune di Arezzo ed il patrocinio di Coni e Fise Toscana e si svolgerà al Parco Pertini in zona Giotto domani sabato 23 maggio dalle 16 alle 18. L’obiettivo è quello di far passare ai bambini alcune ore in mezzo al verde in sella a pony. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Alla scoperta del parco cittadino in sella ad un ponyArezzo, 20 marzo 2026 – Terza edizione "Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un pony", un progetto di promozione sportiva della asd...
A PIEDE LIBERO presenta: CAMMINATA NOTTURNA, Libera, Gratuita e Aperta a Tutti Martedì sera 26 MAGGIO 2026 Ritrovo alle ore 20:45 PARCO GIOTTO, ingresso lato Vigili del Fuoco, Via degli Accolti, angolo Via Erbosa. Partenza alle ore 21:00 Percorso facebook
Alla scoperta del parco cittadino in sella ad un ponyArezzo, 10 aprile 2026 – Presentata ieri mattina al punto Menchetti al parco Giotto la terza edizione Alla scoperta del parco cittadino in sella ad un pony, che proprio nel polmone verde della città ... lanazione.it
Alla scoperta del parco cittadino in sella ad un pony, la terza edizione del progettoArezzo, 9 aprile 2026 – Terza edizione Alla scoperta del parco cittadino in sella ad un pony, un progetto di promozione sportiva che si pone l’obiettivo di avvicinare all’equitazione bambini e ... lanazione.it