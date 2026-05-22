Alla scoperta del parco Giotto in sella ai pony L' appuntamento
Domani, sabato 23 maggio, dalle 16 alle 18, si terrà al Parco Giotto un evento dedicato ai bambini e ai ragazzi, anche con disabilità, che vogliono scoprire il parco in sella a un pony. L'iniziativa, promossa da un progetto di promozione sportiva, mira a offrire un’occasione di avvicinamento all’equitazione. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare un giro a cavallo nel parco cittadino, sotto la supervisione di istruttori qualificati.
Torna domani, sabato 23 maggio, dalle ore 16 alle ore 18 al Parco Giotto "Alla scoperta del parco cittadino in sella ad un pony", un progetto di promozione sportiva che si pone l’obiettivo di avvicinare all’equitazione bambini e ragazzi (anche con disabilità) e che vuol dare l’opportunità di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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