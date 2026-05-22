Alla scoperta del Bo | dal teatro anatomico alla cattedra di Galileo
Lunedì 1 giugno 2026, l’università di Padova organizza una visita guidata al Palazzo del Bo, uno dei simboli storici della città. Il complesso, che da oltre 800 anni ospita l’ateneo, si trova nel cuore di Padova ed è uno degli edifici più grandi e significativi della zona. La visita include l’esplorazione del teatro anatomico, costruito nel Seicento, e sale storiche legate alla tradizione universitaria. L’iniziativa è promossa dalla comunità universitaria per celebrare la lunga storia dell’istituzione.
Lunedì 1 Giugno 2026 Padovanità propone per gli oltre 800 anni di gloriosa storia del nostro amato ateneo questa interessante visita a Palazzo del Bo, uno dei complessi edilizi più grandi e importanti di Padova, e sede universitaria già a fine Quattrocento. Il palazzo si compone di due corpi di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Dietro le quinte: alla scoperta del Teatro Verdi
Alla Feltrinelli la presentazione del libro "Il destino del Bo" di Stefano CaroldiAppuntamento con la storia e la letteratura mercoledì 22 aprile ore 18 alla Feltrinelli Librerie di via San Francesco 7, dove sarà presentato il...
E Galileo mise la nota a Tolomeo, quella eccezionale scoperta in bibliotecaFirenze, 18 febbraio 2026 – Appunti, critiche, note più stringate che rivelano un pezzo di storia. Si trovano su un libro stampato nel 1551, l’Almagesto di Tolomeo, custodito sugli scaffali della ... lanazione.it
Firenze, i post-it di Galileo sull'Almagesto di Tolomeo: la scoperta alla Biblioteca NazionaleLa biblioteca Nazionale Centrale di Firenze tra i suoi tanti tesori, volumi a stampa, incunaboli e manoscritti custodisce anche una speciale copia a stampa dell’Almagesto dell’astronomo alessandrino ... corrierefiorentino.corriere.it