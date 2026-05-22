Alla scoperta del Bo | dal teatro anatomico alla cattedra di Galileo

Lunedì 1 giugno 2026, l’università di Padova organizza una visita guidata al Palazzo del Bo, uno dei simboli storici della città. Il complesso, che da oltre 800 anni ospita l’ateneo, si trova nel cuore di Padova ed è uno degli edifici più grandi e significativi della zona. La visita include l’esplorazione del teatro anatomico, costruito nel Seicento, e sale storiche legate alla tradizione universitaria. L’iniziativa è promossa dalla comunità universitaria per celebrare la lunga storia dell’istituzione.

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